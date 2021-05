Detran-AM vai realizar primeiro leilão de 2021

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) realiza, entre os dias 31 de maio e 2 de junho, o primeiro leilão de 2021. Como ocorreu no ano passado, o certame continuará de forma on-line e a visitação dos veículos iniciará no próximo dia (24). Serão leiloados, aproximadamente, 950 veículos.

Dentre os veículos que vão a Leilão, 930 são motocicletas e 21 são carros, nos mais diversos estados de conservação. Por isso, é importante que os interessados em participar do certame visitem o local onde os veículos estão expostos.

Mas, para realizar essa visita, é necessário agendamento prévio com a empresa leiloeira, que nesse certame é a Leilões do Norte. Os interessados podem fazer o agendamento pelo WhatsApp nos telefones (092) 99192-0022 ou 98218-1717.

A visitação começa dia 24 e vai até o dia 29 de maio, no galpão da empresa, localizado na Avenida Buriti, 6500, Distrito Industrial. Somente pessoas agendadas podem visitar os veículos.

O local vai estar aberto de 8h às 16h, de segunda à sexta-feira.

Arremate

Depois da visitação, os interessados em participar do leilão devem se cadastrar no site da empresa leiloeira (www.leiloesdonorte.com.br). Somente pessoas cadastradas poderão dar um lance.

O valor mínimo do lance será de R$ 200 para carros e de R$ 100 para motocicletas.

Após o arremate, o participante deverá efetuar o pagamento de 25% do valor, como garantia do bem. Será enviado um e-mail para o arrematante com o boleto bancário para pagamento. Se em até 48h o pagamento não for efetuado, a pessoa perderá o lote arrematado.

Para receber o veículo, o arrematante deve agendar a retirada do galpão a partir do dia 10 de junho, pelo WhatsApp (092) 98218-1717. Os veículos só poderão ser liberados em guinchos ou plataformas.

Em caso de desistência, não haverá devolução do valor pago como garantia do arremate, ou seja, os 25% da entrada.

Para mais informações, o Detran Amazonas disponibilizou o edital do concurso no site do Órgão (www.detran.am.gov.br), no menu “Publicações”.

*Com informações da assessoria

