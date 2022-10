Detran-AM vai chamar primeiros aprovados no concurso público

MANAUS — A primeira convocação de parte dos aprovados no concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) foi anunciada pelo governador Wilson Lima. Inicialmente serão chamadas 50 pessoas aprovadas para cargos que não exigem curso de formação, como psicólogo, administrador, estatístico, contador, entre outros. Os demais aprovados serão convocados a partir do ano que vem.

A nomeação será publicada no Diário Oficial do dia 1º de novembro. Quem for chamado, precisará entregar toda a documentação exigida, até 30 de novembro. A posse desses aprovados irá acontecer no dia 1º de dezembro deste ano.

Os aprovados no Concurso Público do Detran Amazonas para as vagas de agente de trânsito, vistoriador de veículo, examinador e perito de acidente de trânsito serão convocados para o início do curso de formação no dia 1º de março de 2023.

Serão convocados 218 aprovados para esses cargos. Eles iniciarão o curso de formação no dia 3 de abril de 2023.

O curso tem caráter classificatório e eliminatório, de modo que só serão nomeados os mais bem classificados, respeitando as seguintes quantidades de vagas: 55 para agente de trânsito, 40 para examinador de trânsito, três para perito de acidente de trânsito e dez para vistoriadores de veículos.

O Concurso Público do Detran foi realizado em maio deste ano e ofertou 183 vagas entre nível médio e superior. Esse é o primeiro certame do órgão que foi homologado e terão os candidatos nomeados.

Assessoria