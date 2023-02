Detran-AM segue com campanha de conscientização em blocos de carnaval de Manaus

MANAUS — A equipe de educação do Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) deu continuidade, sábado (11/02), à campanha “Neste carnaval não caia na batida errada”, em alguns dos blocos de carnaval mais tradicionais de Manaus.

A iniciativa integra a programação “Carnaval na Floresta” do Governo do Amazonas e visa conscientizar os foliões sobre os riscos da combinação entre álcool e direção.

A ação começou no centro da cidade, nas bandas da Difusora e da Bica, seguindo para o bloco do Axerito, realizado na avenida das Torres, e foi encerrada na Escola de Samba Primos da Ilha, localizada no bairro São Francisco.

Os foliões receberam materiais educativos da campanha, como ventarolas e porta-copos, além de orientações da equipe do Departamento sobre os perigos de beber álcool e dirigir.

Em clima de folia, o artesão José Alves, natural de Recife, comentou que a campanha realizada pelo Detran-AM é muito importante neste período festivo.

“É bom vermos campanhas que conscientizem as pessoas. O recomendável é deixar o carro em casa se for beber, isso é para a sua segurança e a segurança do próximo”, alertou.

“Lei Seca”

Com a finalidade de aumentar a efetividade da campanha, a iniciativa conta, ainda, com o apoio da equipe de fiscalização do Detran-AM, a qual montará barreiras da operação “Lei Seca” em pontos estratégicos.

A gerente da equipe de Educação para o Trânsito do Departamento, Mitza Brasil, esteve presente na ação e acompanhou de perto a repercussão.

“Percorremos vários blocos, bandas e escolas de samba para entregarmos materiais que conscientizem a população sobre a não combinação do álcool e direção. Esperamos que seja um Carnaval só de alegria, de muita brincadeira, de paz e sem acidentes de trânsito”, enfatizou a gerente.

Programação

A programação irá se estender até o fim do período carnavalesco, constando ainda no seu roteiro as bandas do Boulevard, das Piranhas, do Vieiralves, do Caldeira, do Luar, do Galo e do Parque 10, além da presença nos Desfiles das Escolas de Samba de Manaus.

No período de 13 a 17 de fevereiro, a conscientização ocorrerá em diversas vias de Manaus, como os cruzamentos da avenida Mário Ypiranga Monteiro com a rua Salvador, na zona Centro-Sul; das avenidas Getúlio Vargas e Sete de Setembro, zona Sul; da avenida Djalma Batista com a rua Pará, zona Centro-Sul; da avenida Boulevard Álvaro Maia com a rua Major Gabriel, zona Centro-Sul; e ainda na avenida Autaz Mirim, na zona Leste.