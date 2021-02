Detran-AM retoma vistoria para licenciamento em atraso e captura de biometria para primeira CNH

Desde segunda-feira (15), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) retomou mais dois serviços que estavam suspensos: a vistoria por atraso no licenciamento anual de veículos e a captura da biometria facial e digital para processo de primeira habilitação.

Contudo, esses dois serviços precisam ser agendados. A vistoria, por meio do telefone 3611-3086, já a captura da biometria ficará a cargo do Centro de Formação de Condutor (CFC).

A vistoria de veículos com licenciamento em atraso vai funcionar por sistema drive-thru, respeitando o agendamento feito previamente. O posto de vistoria do Detra-AM fica localizado no bairro de São Francisco, na rua Walter Zuani, 85.

A coleta da biometria facial e digital será feita na sede do Detran-AM, apenas para alunos matriculados em novas turmas de ensino remoto para aulas teóricas de legislação. O dia e a hora da coleta serão informados ao aluno pelo CFC (Autoescola) onde ele se matriculou.

Serviços emergenciais

Além desses serviços, desde o último dia oito de fevereiro (08), o Detran-AM retomou o atendimento para a renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na modalidade simplificada; aulas teóricas de legislação por meio de teleaula; liberação de veículo removido em blitz; perícia de acidente de trânsito; vistoria para transferência de propriedade de veículo; além de emplacamento para veículos novos e transferência veicular.

Os serviços de primeiro emplacamento e de transferência de propriedade serão retomados apenas para concessionárias e revendas de veículos, mas por meio de um despachante.

A vistoria para transferência é realizada pelas Empresas Credenciadas (ECVs) e, assim como a liberação de veículos removidos, a perícia de acidente de trânsito e os exames médicos e psicológicos para renovação simplificada de CNH, devem ser agendados por telefone. Todos esses contatos estão disponíveis no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br).

A renovação simplificada deve ser feita pela internet, através do site do Detran Amazonas. Lá tem um passo a passo para orientar os usuários. Mas essa modalidade de renovação só é permitida para quem renovou a CNH nos últimos seis anos.

Os demais serviços de CNH só serão realizados mediante justificativa de extrema urgência a ser apresentada a um servidor do Detran, mediante atendimento telefônico ou por e-mail.

Os demais serviços continuam sendo realizados de forma eletrônica ou, em caso de urgência, de maneira presencial, mediante análise de um servidor do órgão.

*Com informações da assessoria

Comentarios