Detran-AM retoma concurso público após TCE revogar suspensão

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) revogou a decisão que suspendeu o concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). O órgão de trânsito retomou o certame e, nesta sexta-feira (7), a Comissão Especial do Concurso Público do Detran-AM divulgou o Edital Informativo nº 007/2023/DP/DETRAN-AM, que traz o resultado preliminar do curso de formação.

O curso de formação tem caráter classificatório e eliminatório. De acordo com o Detran, a lista divulgada está organizada por cargo e em ordem alfabética.

A partir da publicação do Edital Informativo, os interessados terão prazo de três dias para apresentar seus recursos à Comissão Especial do Concurso.

Os recursos podem ser apresentados, pessoalmente ou por meio de procuração, no Protocolo Administrativo do Detran-AM, localizado na Avenida Mário Ypiranga, 2884, bairro Parque Dez, durante o horário de atendimento, que é das 8h às 15h.

“Vale ressaltar que não serão aceitos recursos encaminhados por correio, fax, fora do prazo estabelecido e/ou que não estejam em conformidade com o Edital de Abertura ou com Edital Informativo”, enfatizou o Detran-AM.

O órgão informou que a ordem de classificação definitiva será divulgada no Edital de Resultado Final do Concurso Público, que ainda será divulgado.

A lista consta no site do Detran Amazonas na aba Publicações > Concurso Público > Editais. Confira a lista aqui.