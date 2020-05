Detran-AM retoma agendamento dia 1º e reabre ao público dia 8 de junho

Na próxima segunda-feira (1º/06), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) inicia o processo gradual de retomada de suas atividades com a abertura do agendamento eletrônico para alguns serviços. O atendimento presencial só retorna no dia 8 de junho.

O retorno das atividades presenciais será gradual, respeitando os ciclos de funcionamento estabelecidos pelo Governo do Estado e também as medidas de distanciamento social. Por conta disso, o Detran-AM vai operar com apenas 30% de sua capacidade de atendimento, ampliando os agendamentos de cada serviço.

O que volta nesta segunda?

No dia 1º, o Detran-AM liberará o agendamento para a renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), porém sem o serviço de inclusão de Atividade Remunerada (EAR). O processo será 100% on-line pelo Portal de Serviços de Pessoa Física (digital.detran.am.gov.br) e de maneira simplificada, sendo feito o aproveitamento da biometria e da fotografia daqueles usuários que renovaram a CNH nos últimos seis anos, cujos dados já estão nos arquivos do órgão. Esse aproveitamento dos dados já cadastrados para a renovação será mantido enquanto durarem as medidas de distanciamento social.

A emissão da CNH poderá ser presencial, a partir do dia 8 de junho, quando o órgão reabre as portas para o atendimento presencial em sua sede ou por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível nas lojas de smartphones.

Na próxima segunda, também voltam a funcionar as Empresas Credenciadas de Vistorias (ECVs), responsáveis pelas vistorias de transferência de propriedade; e ainda, os Institutos Técnicos de Licenciamento (ITLs), que fazem a emissão dos Certificados de Segurança Veicular (CSV); e as clínicas médicas.

“Nesse período que o atendimento presencial ficou suspenso, o Detran não parou. Nós trabalhamos muito pra implantação dos serviços digitais 100% on-line, como o licenciamento veicular para pessoa física e também jurídica, que inclusive ganhou um portal exclusivo. Além disso, também conseguimos implementar a renovação simplificada da CNH, sem a necessidade de vir ao Detran para coletar a biometria e tirar a fotografia. Sem contar outros serviços digitais que iremos lançar já nas próximas semanas”, enfatizou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá Barbosa.

Atendimento presencial

No próximo dia 8 de junho, o Detran-AM retoma o atendimento presencial de todos os serviços relativos a veículos, como por exemplo, transferência de propriedade.

Nesta data, também já será possível realizar mais serviços relativos à CNH, como 2ª Via, transferência de prontuário e inclusão de Atividade Remunerada (EAR) para as categorias B, C, D e E.

As provas teóricas de legislação serão retomadas a partir do dia 8 de junho. No mesmo dia começam a ser realizadas as provas práticas de direção para as categorias A, C, D e E. As provas da categoria B só retornam no dia 15 de junho.

Autoescolas

Os Centro de Formação de Condutores (CFCs), conhecidos popularmente como autoescolas, reabrem o funcionamento administrativo no próximo dia 15 de junho. Com isso, os alunos já podem reagendar as aulas teóricas e práticas, que serão retomadas somente a partir do dia 6 de julho.

Medidas de segurança

Nesse retorno, o Detran-AM irá adotar todas as medidas sanitárias e de distanciamento exigidos pelos autoridades em saúde, como 1,5 metros de distância entre os guichês e na fila do banco ou mesmo na entrada.

Só poderão entrar, nos locais de atendimentos, pessoas com máscaras e somete aquelas agendadas. Os acompanhantes só serão permitidos para quem tiver problema de locomoção.

Além disso, servidores irão aferir a temperatura de quem entrar na sede do órgão, manter um rígido padrão de limpeza e higienização em todos os ambientes de atendimento.

“Vamos abrir sim, mas estamos preocupados com a saúde tanto de nossos colaboradores quanto de nossos usuários. Por isso, vamos retomar o atendimento com responsabilidade social entendendo que vivemos um novo normal”, finalizou Rodrigo de Sá.

*Com informações da assessoria

