Detran-AM realiza segundo mutirão de serviços neste sábado (5)

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) realiza, neste sábado (5), o segundo mutirão de atendimento, com 644 agendamentos totalmente preenchidos. A ação, que também ocorreu no último sábado (28), está acontecendo para dar vazão à demanda de interessados em participar do Programa de Recuperação Fiscal (Refis), aprovado pelo Governo do Amazonas, e que concedeu descontos de até 95% em multas e juros no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em atraso.

“Nossos agendamentos para dezembro já estavam esgotados. Contudo, vimos a necessidade de abrir um atendimento extraordinário em virtude da demanda que surgiu por conta do Refis”, explicou diretor técnico do Detran-AM, Amurinê Tomaz.

Neste sábado, o atendimento vai ocorrer das 8h às 13h, e será exclusivamente para os serviços de licenciamento anual de veículo e recebimento do Certificado de Registro de Veículo (CRV), o antigo DUT, para usuários já agendados.

No último sábado, 504 pessoas foram atendidas no primeiro dia de mutirão. Contudo, nesse primeiro dia, os atendimentos foram somente para os serviços de primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação), como captura de imagem e biometria.

Serviços

Neste segundo mutirão, os serviços serão apenas na área de veículos. No caso do CRV, foram agendadas 116 entregas do documento. Já para o serviço de licenciamento anual, foram agendadas 528 pessoas. Quem vier em busca desse serviço, já poderá sair do Órgão com os descontos concedidos pelo Refis.

Para os usuários que quiserem renegociar as dívidas de IPVA, a Procuradoria Geral de Estado (PGE) estará à disposição para negociar os débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado.

Para os usuários que optarem por parcelar suas dívidas, todas as financeiras credenciadas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) estarão à disposição para o pagamento parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito.

