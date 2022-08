Detran-AM realiza hoje leilão com 410 veículos

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realiza mais um leilão nesta segunda-feira (1º). Nesta edição, o órgão disponibiliza 410 veículos: 46 carros e 364 motocicletas.

Este é o terceiro leilão do ano do Detran-AM.

O leilão será realizado de forma on-line, no site https://www.wrleiloes.com.br.

Lances

O valor inicial para lance no automóvel é de R$ 200 e motocicleta de R$ 100. Todos os participantes do leilão devem estar previamente cadastrados no site oficial. A partir desse cadastro, os lances já estão liberados.

De acordo com a comissão de leilão do órgão, após o arremate, o veículo será transferido para o arrematante, que estará sujeito a uma vistoria de segurança, como em uma transferência comum.