Detran-AM realiza concurso público neste domingo

MANAUS — O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), aplica, neste domingo (15/05), as provas do concurso público para o preenchimento de 183 vagas no órgão. Mais de 63 mil pessoas se inscreveram para o certame, realizado em Manaus e em outros cinco municípios do interior.

Além de Manaus, a seleção pública também abrange os municípios de Eirunepé, Tabatinga, Humaitá, Parintins e Tefé. Os horários das provas foram divididos entre manhã (Nível Superior) e tarde (Nível Médio). Conforme o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do certame, os cargos mais procurados foram para o de Técnico Administrativo (35.754), Agente de Trânsito (11.338) e Técnico Vistoriador de Veículos (4.400).

De acordo com diretor técnico do Detran-AM, David Fernandes, a realização do concurso é uma determinação do Governo do Estado para preencher o quadro profissional do órgão. Desde a criação em 1972, o único concurso ocorreu em 1995, porém, nunca foi reconhecido oficialmente.

“É o primeiro concurso do Detran na história do Amazonas. O Detran foi criado em 1972 e, graças a Deus, o governador Wilson Lima teve essa sensibilidade. O Detran tem um déficit muito grande de funcionários e como é o primeiro concurso, é a primeira vez que a gente vai conseguir colocar bastante gente e dar um melhor atendimento à população”, disse o diretor técnico do órgão.

No atual certame, foram abertas 183 vagas efetivas e para formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais variam de R$ 2.300 (nível médio) a R$ 5.500 (nível superior).

Oportunidade – Na Escola Estadual Senador Petrônio Portela, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, Karen Cristina, 28, chegou cedo ao local de prova com o filho. A jovem almeja ser aprovada para o cargo de agente de trânsito e afirma que o concurso é uma oportunidade para quem deseja mais estabilidade.

“Estou bem ansiosa. Minha expectativa é realizar essa prova e encontrar o amparo que eu desejo. É uma grande oportunidade que eu não poderia deixar passar então me inscrevi, mesmo com o bebê, e agora estou aqui para realizar e fazer uma boa prova”, disse Karen Cristina.

O engenheiro Juvenal Silva, 41, já realizou os concursos públicos da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Ele vê o Detran-AM como mais uma chance de alcançar um cargo no serviço público.

“A minha expectativa é uma prova tranquila. Espero em Deus que vai dar tudo certo. Nós que somos ‘concurseiros’ esperamos, primeiramente, a estabilidade de um órgão público, porque hoje você trabalha em uma empresa privada, mas amanhã você não sabe, e esse concurso pra mim é uma grande oportunidade. Ficarei muito agradecido se for aprovado”, declarou o engenheiro.