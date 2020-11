Detran-AM intensifica fiscalização durante feriadão

De acordo com o Detran-AM, a expectativa é que aproximadamente quatro mil veículos deixem Manaus diariamente neste feriadão. Os agentes de trânsito estão verificando as condições gerais dos veículos, avaliando os pneus, iluminação e equipamentos de segurança, bem como a situação do veículo e dos condutores: licenciamento em dia e motoristas habilitados.

Os agentes do Neot estão parando os veículos por meio de amostragem, ou seja, de maneira aleatória, e verificando se as documentações do condutor e do veículo estão em dia.