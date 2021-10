Detran-AM: inovações no processo de emissão de CNH serve de modelo para Detran da Bahia

As inovações implantadas pelo Detran Amazonas no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) chamaram a atenção do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) que, nesta quarta-feira (20/10), enviou a Manaus um representante da área técnica para entender como os novos processos foram implantados no Estado.

O Amazonas é pioneiro no país com o sistema de telemetria nos veículos utilizados para os exames práticos de direção. Esse sistema é composto de câmeras e sensores que registram todas as ações do aluno durante a prova prática dentro do carro. Ele foi implantado no ano passado em todos os carros dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) sem ônus.

Além disso, o Estado também utiliza o sistema de provas teóricas de legislação de forma digital há mais de 15 anos.

“Nós, do Detran da Bahia, vimos nos eventos da Associação Nacional dos Detrans que o Amazonas estava avançado no sistema de monitoramento das provas de legislação quanto as provas práticas. E nós estamos querendo implantar no nosso Estado esse monitoramento de prova, que dá uma segurança maior e uma lisura maior ao processo de CNH”, afirmou Max Adolfo Passos Mendes, diretor de habilitação do Detran-BA.

A visita do representante do Detran-BA ao Detran Amazonas foi acompanhada pelo diretor técnico, Amurinê Tomaz, que levou os colegas do órgão de trânsito do estado nordestino para conhecer todo o processo de habilitação, da emissão de taxa, passando pela sala de provas digitais, até a área de exames práticos de direção tanto de motos quanto de carros.

“É muito gratificante para nós, do Detran Amazonas, receber a visita de Detrans de outros estados. Antes, éramos nós que viajávamos para outros estados para trazermos tecnologia para o Amazonas, hoje isso acontece ao contrário devido a grande evolução que tivemos na parte tecnológica e de gestão”, comemorou Amurinê Tomaz.

Comentarios