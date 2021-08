Detran-AM informa que site está fora do ar devido a problemas técnicos

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa à população que, devido a um problema de comunicação com a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), os serviços de veículos e de habilitação, prestados presencialmente e pelo portal de serviços do órgão (www.digital.detran.am.gov.br), encontram-se fora do ar.

As equipes da Processamento de Dados do Amazonas (Prodam) já estão trabalhando junto à Embratel para tentar solucionar o problema o mais breve possível.

As pessoas com atendimento agendado para hoje (11) poderão procurar o Detran-AM até o fim da próxima semana, dia 20 de agosto, para serem atendidas.

