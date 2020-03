Detran-AM divulga edital de seleção para formação de Instrutor de Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) divulga Edital de seleção para o curso de formação para Instrutor de Trânsito. O objetivo é capacitar profissionais para atuarem no processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos. O Edital oferece um total de 120 vagas e as inscrições seguem até a próxima segunda-feira (09/03), ou até o preenchimento das vagas.

As inscrições devem ser realizadas, das 8h às 12h, na Gerência de Cursos do Detran-AM, localizada na sede da instituição, situada na avenida Mário Ypiranga, 2884, Parque Dez de Novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 189,61. O valor total do curso é R$ 900,00 que deve ser pago em duas parcelas, uma no ato da matrícula e outra 45 dias após o início do curso. O início das duas turmas do curso está previsto para os dias 4 e 6 de abril.

O processo de seleção será realizado em duas etapas: avaliação psicopedagógica e curso de formação. Para se inscrever na avaliação psicopedagógica, o candidato deve preencher os seguintes pré-requisitos: ser maior de 21 anos, possuir ensino médio completo, ser habilitado, no mínimo há dois anos (categoria B ou AB) ou já possuir categorias C, D ou E; ser aprovado na avaliação psicológica para fins pedagógicos. Candidato com prontuário de outra UF, só poderá fazer a inscrição mediante a transferência do prontuário para o Estado do Amazonas.

Frequência

A Frequência mínima será de 75% em cada módulo ou disciplina de módulo. Caso o candidato não atinja o mínimo estabelecido em 01 (um) dos módulos ou disciplina de módulo, estará reprovado por falta, podendo fazer a reposição em outra edição do curso. As faltas só serão justificadas até 25%, mediante declaração de trabalho ou atestado médico, no prazo de 48 horas.

A capacitação deve ser ofertada em duas turmas, de acordo com o preenchimento das vagas. Uma turma será realizada durante a semana no período noturno, das 19h às 22h, e a segunda aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A capacitação deve ocorrer até o final do mês de julho.

