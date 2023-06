Detran-AM distribui kits de segurança a mototaxistas em Barreirinha e Nhamundá

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou, no sábado (03/06), nos municípios de Barreirinha e Nhamundá (distantes 331 e 383 quilômetros, respectivamente, de Manaus), a entrega de 180 kits de capacete e colete, ministrou palestras voltadas aos mototaxistas e promoveu blitze educativas.

No município de Barreirinha, a ação do projeto “Motociclista Legal”, ocorreu na Escola Municipal Hilma Dutra, localizado na Travessa Pindorama, no bairro São Judas Tadeu. Na oportunidade, foram entregues 110 kits de segurança aos mototaxistas.

“Com as festividades do aniversário de Barreirinha e do Festival de Parintins, temos um excedente muito grande de turistas. Essa ação deixa nosso trânsito mais seguro, e a nossa população mais ciente dos cuidados que devem ser tomados”, declarou o prefeito da cidade, Glênio Seixas.

Durante o evento, foi realizada a palestra “A Importância da Profissionalização do Motociclista”, com a entrega de certificados. “Não só recebemos essa palestra, como também fomos agraciados pelos kits de segurança de forma gratuita, pois é um custo a menos, além de nos deixar identificados para a população”, disse a mototaxista Diene Bahia, 41, que exerce a profissão há 7 anos.

Ainda no final do dia, a equipe do Detran Amazonas realizou uma blitz educativa, na qual foram abordados condutores com orientações de segurança no trânsito, tais como o uso do capacete, cinto de segurança e não exceder o limite de passageiros do veículo.

Em 2022, o Governo do Amazonas, por meio do Detran Amazonas, contemplou 45 mototaxistas com kit de segurança no município, totalizando 155 pessoas já beneficiadas pelo projeto.

Nhamundá

Diferentemente de Barreirinha, essa foi a primeira vez que o município de Nhamundá recebeu a ação do “Projeto Motociclista Legal”.

A entrega dos 70 coletes e capacetes e a palestra com certificação, ocorreram no auditório da Secretaria de Saúde Municipal, localizada na rua Governador Plínio Ramos Corrêa, bairro Gilberto Mestrinho.

Quem comemorou o benefício foi o mototaxista Alan Guerreiro Fernandes, 36, pois no mês passado ele recebeu sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por meio do projeto “CNH Social”.

“Só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus, depois ao governador do Estado e ao Detran. O sonho de todo motorista é ter a sua habilitação e, agora, tenho a minha. A entrega desse capacete e colete vai facilitar na segurança do nosso trabalho”, salientou.

De acordo com a prefeita do Nhamundá, Marina Pandolfo, esse projeto mostra a preocupação do Governo do Estado com a classe dos profissionais, que antes não era vista nas outras gestões. “Ações como essa fazem o crescimento igualitário do município. Tenho certeza que todos os mototaxistas que estão recebendo os kits vão ter uma injeção de ânimo maior”, declarou ela.

A ação encerrou no Centro da cidade, na avenida Furtado Belém, com uma blitz educativa voltada às crianças, com entrega de cartilhas temáticas sobre o trânsito.

“É o que nosso governador Wilson Lima e o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, querem: a redução dos índices de acidentalidade e fatalidade no estado. Só vamos conseguir isso por meio de um processo de educação, que já está acontecendo com os programas sociais desenvolvidos pela instituição”, reforçou a técnica da Gerência de Educação do Detran Amazonas, Delnandina Monteiro.