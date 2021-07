Detran-AM anuncia mudanças na renovação da CNH

A partir desta terça-feira (06), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realiza mudanças na renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Agora, condutores a partir de 50 anos voltam a fazer a “renovação simplificada”. E não é só isso.

Os demais condutores (abaixo de 50 anos) vão ganhar mais agilidade para renovar a CNH. Em vez de agendar a captura de imagem e biometria no final do processo de renovação, agora isso acontece primeiro.

Essas mudanças vão permitir uma redução de aproximadamente 30 dias na realização do processo de renovação da CNH tanto para condutores com mais ou menos de 50 anos.

“Simplificada”

A Renovação Simplificada voltou. Mas com a mudança de validade da CNH no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ocorrida em abril deste ano, somente condutores com mais de 50 anos poderão usufruir dessa modalidade.

É que para esse público, a renovação do documento deve ocorrer a cada cinco anos, e não dez, como nas demais faixas-etárias. Dessa maneira, o Detran Amazonas resolveu retornar com esse modelo de renovação, que havia sido suspenso em abril, logo após a entrada em vigor das mudanças no CTB.

“Como esse condutor realizou sua última renovação nos últimos cinco anos, nós iremos utilizar a imagem e a biometria já armazenadas em nosso banco de dados. Ele vai apenas precisar pagar a taxa de renovação e depois marcar a clínica médica para realizar a renovação de sua CNH”, explicou Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

Contudo, na próxima renovação, os condutores com mais de 50 anos terão que fazer a captura da imagem e da biometria para atualizar o banco de dados do Detran-AM.

Para fazer a “renovação simplificada” basta os condutores acima dos 50 anos solicitarem o serviço no site do Detran-AM (detran.am.gov.br).

Primeiro ele clica em “Pessoa Física”, no cabeçalho do site. A partir dessa etapa é necessário ter cadastro no Detran. Em seguida, no ambiente logado, o condutor escolhe a opção de “Serviços de Habilitação” e depois “Renovação de CNH”.

A seguir ele emite a taxa de renovação e o protocolo para atendimento na clínica médica. O próximo passo é agendar a clínica e realizar os exames. Lembrando que a escolha da clínica é automatizada e o pagamento deve ser feito na hora da consulta.

Estando apto, em até três dias úteis o novo documento estará disponível para entrega agendada em um dos quatro postos do Detran que realizam esse serviço (na sede e nos shoppings Ponta Negra, Cidade Leste, Via Norte e Parque 10 Mall).

Demais condutores

Para condutores com menos de 50 anos, a renovação agora segue as seguintes etapas:

– No site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br) acesse “Pessoa Física” no cabeçalho;

– Em seguida, faça o login ou o cadastro inicial;

– O próximo passo é escolher “Serviços de Habilitação”;

– Depois o condutor clica em “Renovação de CNH”;

– A próxima etapa é definir o local pra retirada da nova CNH e apertar em “Solicitar Serviço”;

– Na penúltima fase do processo, o usuário escolhe a data da coleta da imagem e da biometria e imprime a taxa de renovação e a guia de agendamento da clínica médica.

– A última etapa prevê a realização do exame na clínica

Após três dias úteis do exame médico a CNH vai estar disponível para a entrega no local definido, sendo necessário agendamento para retirá-lo.

Se o usuário optar pelo documento digital, ele irá precisar do código de segurança, disponível no ambiente logado de “Serviços de Habilitação” para utilizar no Aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), que pode ser baixado nas lojas de aplicativos dos smartphones.

Prazos retomados

Com a retomada dos prazos para renovação da CNH, no dia 1⁰ de julho, condutores com documentos vencidos em 2020, têm até dezembro deste ano para renová-lo.

Já quem teve ou ainda vai ter a Carteira de Habilitação vencida este ano, pode renovar a CNH até dezembro de 2022. Mas, nos dois casos, os habilitados devem seguir um cronograma de atendimento já divulgado pelo Detran-AM.

