Detran-AM abrirá inscrições para curso de condutor de veículo de emergência

O Detran-AM (Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas) dá início na quarta-feira (26) às inscrições para o curso de Especialização para Condutor de Veículo de Emergência. Os interessados podem efetuar o procedimento no horário das 9h às 13h, no protocolo administrativo localizado na sede do órgão. Serão disponibilizadas 70 vagas.

O curso de especialização é destinado a condutores que desejam se qualificar para dirigir veículos de emergência, como as ambulâncias. O valor da inscrição é R$ 247,83. A carga horária será de 50 horas de aulas teóricas e 5 horas de prática.

O curso terá início no dia 7 e término no dia 24 de fevereiro. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, de 18h30 às 21h30, no auditório da sede do Detran-AM.

A especialização abrange aulas teóricas, com questões relativas à legislação de trânsito, primeiros socorros, cuidados especiais, relacionamento interpessoal e atribuições que o condutor deve exercer no transporte de emergência.

Pré-requisitos

Para fazer o curso, o candidato precisa atender os seguintes pré-requisitos:

• ser maior de 21 anos;

• possuir Carteira de Habilitação em uma das categorias (A, B, C, D ou E);

• não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses;

• não estar cumprindo pena de suspensão ou cassação do direito de dirigir.

No ato da inscrição, o candidato precisará apresentar o original e cópia da CNH e do comprovante de residência atualizado (válido dos últimos três meses).

*Com informações da assessoria