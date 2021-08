Detran-AM abre inscrições para curso de Monitor de Transporte Escolar

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abre, nesta quarta-feira (18), as inscrições para o curso de Monitor de Transporte Escolar. Elas vão até o dia 26 de agosto, no horário das 8h às 14h, na Gerência de Cursos do Detran-AM, localizada na sede do Órgão. Serão disponibilizadas 60 vagas.

A taxa de inscrição será dois pacotes de fraldas descartáveis (P, M ou G), que serão doadas para o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). O curso de Monitor de Transporte Escolar é destinado aos auxiliares de condução escolar.

As aulas serão ministradas no auditório do Detran-AM em dois sábados – dias 28 de agosto e 4 de setembro –, das 8h às 18h, com intervalo para almoço. O curso possui cinco módulos: conhecendo o transporte escolar, regulamentação do transporte escolar, relacionamento interpessoal, atribuições do monitor de transporte escolar e primeiros socorros.

Pré-requisitos

Para fazer os cursos de monitor de transporte escolar os candidatos precisam atender os seguintes pré-requisitos:

• Ser maior de 18 anos;

• Apresentar original e cópia do certificado de conclusão do Ensino Fundamental II (6º ao 9° ano), ou declaração escolar, caso ainda esteja cursando;

• Apresentar o atestado de antecedentes criminais com validação da Polícia Federal, emitido pelo site (www.pf.gov.br), imprimir com a validação no verso da folha.

No ato da inscrição, o candidato precisará apresentar o original e a cópia do documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência atualizado.

*Com informações da assessoria

