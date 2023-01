Detidos por depredação reclamam de comida e de celas pequenas em Brasília

Os detidos em episódio de vandalismo promovido em Brasília têm reclamado das condições de encarceramento no Distrito Federal. Segundo relatos feitos por integrantes da Polícia Federal, eles têm se queixado da comida e do espaço das celas. As reclamações também têm sido feitas nas audiências de custódia.

As críticas, contudo, vão de encontro a vistorias promovidas tanto pelo Ministério Público Federal como pelo Poder Judiciário. Em relatório, promovido na semana passada, integrantes do Poder Judiciário apontaram instalações em “excelente estado”.

O documento pontuou que houve uma destinação especial de 900 colchões e que o governo do Distrito Federal cuidou para que “cada pessoa oriunda de sua carceragem recebesse um kit de higiene pessoal”. “Assim, essas pessoas, ao longo do dia, receberam as quatro refeições diárias de praxe”, constatou.

Os detidos têm afirmado, segundo relatos feitos à CNN Brasil, que as refeições são “incomíveis” e pedido para que parentes deles sejam autorizados a levarem frutas e achocolatados. Eles têm reclamado ainda dos banheiros e afirmado que têm bebido água da torneira.

Para policiais e juízes, têm citado, inclusive, a necessidade de respeito aos direitos humanos. No passado, quando era deputado federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é apoiado por esses vândalos presos nos últimos dias, chegou a criticar em mais de uma oportunidade a previsão de respeito aos direitos humanos para a população carcerária.

(CNN BRASIL)