Detento foge de hospital em Manaus enquanto aguardava cirurgia

MANAUS — Um detento do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) fugiu pela janela do Hospital Adriano Jorge, em Manaus, após ser levado para fazer uma cirurgia na unidade, no sábado (19). O homem usou lençóis amarrados para conseguir descer do andar que estava e conseguir fugir do local. A polícia investiga a fuga.

O detento estava no hospital para passar por uma cirurgia de hérnia. Segundo testemunhas, ele aproveitou uma falha da segurança, abriu algema com uma colher de plástico, produziu uma corda utilizando lençóis da unidade hospitalar, desceu do primeiro andar para térreo e fugiu.

Em 2017 ele já havia fugido sistema prisional mas foi recapturado em Porto Velho, Rondônia. A polícia está em busca do paradeiro do homem.

Por meio de nota, a Policia Militar informou que tomou conhecimento do fato e determinou instauração do processo administrativo disciplinar para que o caso seja devidamente apurado e que as medidas administrativas em relação ao ocorrido sejam tomadas.

Por G1