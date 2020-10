Detento consegue fugir pela janela do banheiro de hospital, na Zona Leste

Na manhã de terça-feira (6), o detento do regime prisional Manoel Júnior Monteiro Bastos fugiu do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, localizado na zona leste de Manaus.

Há pelo menos três meses, Manoel fazia tratamento contra um câncer cerebral e conseguiu empreender fuga se apoiando na pia do banheiro e saindo pela janela. Foram realizadas buscas para achá-lo, mas sem sucesso.

Segundo a polícia, ele estava preso no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT) e já havia escapado uma vez do presídio, quando houve uma fuga em massa no dia 12 de maio de 2018, sendo considerado um detento de alta periculosidade, tendo passagem por roubo, homicídio e tráfico de drogas.

