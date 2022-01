Detectado primeiro caso de dupla infecção por Covid e gripe

Israel registrou nesta semana um caso raro de infecção dupla de gripe e Covid-19. Apelidada de “flurona”, a doença atingiu uma paciente jovem e grávida, que estava com sintomas leves.

A mulher estava internada no Rabin Medical Center, na cidade de Petah Tikva. Segundo informou a unidade de saúde, a jovem não havia sido vacinada contra a Covid ou contra a influenza e foi diagnosticada com ambas as doenças assim que chegou ao hospital.

“Ambos os testes deram positivo, mesmo depois de verificarmos novamente”, explicou o professor Arnon Vizhnitser, diretor do departamento de ginecologia da unidade de saúde. A informação foi noticiada primeiramente pelo Yediot, um jornal israelense de grande circulação, publicado em hebraico. Depois, a história foi publicada pelo periódico local Hamodia.

O Ministério da Saúde de Israel estuda o caso para saber se a combinação das duas doenças causa uma infecção mais grave. Para as autoridades de saúde do país, é possível que outras pessoas também tenham tido “flurona”, porém sem diagnóstico.

“No ano passado, não testemunhamos casos de gripe entre mulheres grávidas ou parturientes”, disse Vizhnitser. “Hoje, estamos vendo casos de coronavírus e gripe que estão começando a aparecer”, acrescentou.

Fonte: Folhapress