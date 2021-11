Desmoronamento em gruta deixa 12 bombeiros soterrados em São Paulo

Um desmoronamento em uma caverna na zona rural de Altinópolis, município da região de Ribeirão Preto, São Paulo, deixou uma pessoa morta na madrugada deste domingo. Outras cinco foram resgatadas com vida, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

As vítimas socorridas com vida são cinco homens. Eles foram levados ao Hospital de Misericórdia de Altinópolis e já receberam alta, segundo a instituição. As informações são do portal G1.

Segundo publicou a corporação, 26 pessoas participavam de um treinamento de bombeiros civis dentro de uma localidade conhecida como Caverna Itambé, quando o teto caiu sobre as vítimas resultando em um soterramento. 14 não sofreram acidente e 12 ficaram presos na gruta.

Bombeiros da capital paulista e de outros município estão a caminho para atendimento da ocorrência e buscar as nove vítimas que ainda estão sob os escombros. O andamento das buscas estão sendo atualizados nos perfis da corporação nas redes sociais.

Segundo o G1, volta das 9h45, o Corpo de Bombeiros informou que a primeira vítima foi retirada com vida. O local, de acordo com a corporação, está colapsado e há risco de novos desmoronamentos. Foi preciso escorar a área para que o trabalho de resgate seja feito de forma segura. As informações são da AGÊNCIA O GLOBO.

