Desmatamento cai na Amazônia, mas dobra no Cerrado brasileiro

O desmatamento na Amazônia registrou queda em janeiro, se comparado com o mesmo mês de 2022 ou com dezembro passado. Já o Cerrado foi pelo caminho oposto e teve aumento na taxa de desmatamento. No caso da Amazônia, os números chegaram a ser celebrados pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Mas o aumento da destruição do Cerrado, que foi o dobro em janeiro, sequer foi comentado.

Enquanto o desmatamento na Amazônia recuou 31%, comparando janeiro de 2023 com dezembro de 2022, o Cerrado brasileiro perdeu 442 quilômetros quadrados de área. No último dezembro, o bioma perdeu a metade do registrado, 221 quilômetros quadrados. Os dados são do Instituto de Pesquisa Espacial (Inpe).

No ranking do desmatamento, a Bahia ficou em primeiro lugar, com 156 km2, Piauí em segundo (124 km2), Maranhão em terceiro (44,6 km2), Mato Grosso em quarto (39 km) e Tocantins em quinto (38 km). A Área de Proteção Ambiental do Rio Preto, na Bahia, perdeu sozinha 16 km2.