Desfile de Idosos e Espaço Acessível marcam ações de cidadania no Carnaval na Floresta

MANAUS — O sábado foi de muita alegria para os participantes do projeto “Vida e Saúde do Idoso Ativo”, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Ao som do samba-enredo “Respeite meus direitos, idoso ativo eu sou” eles cruzaram o Centro de Convenções com samba no pé e muita disposição.

Maria Souza, de 60 anos, estreou no desfile como porta-bandeira do grupo Longevidade Ativa, do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. A aposentada contou que estava muito ansiosa com a responsabilidade.

“Nem consegui dormir de tão ansiosa. Ensaiei muito com o professor e meu grupo, acho que vai ser maravilhoso, passei a semana toda pensando em como ia ser”, entregou a porta-bandeira.

Quem também desfilou foi a secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa. Ela estava na companhia de secretárias executivas e de servidores da secretaria que atendem na Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi). Ao fim do percurso ela comentou a abertura feita pelos idosos.

“O desfile foi maravilhoso, foram mais de 1,2 mil idosos, que mesmo debaixo de chuva estavam aqui presentes. O projeto “Vida e Saúde do Idoso Ativo” da Sejusc foi um sucesso, todo mundo aqui presente, todos os grupos, foi maravilhoso”, avaliou a secretária.

Ela ainda reforçou a ação da pasta no Carnaval na Floresta. “Além do desfile, temos o Espaço Acessível, que fica em frente ao Bloco G, e a Sejusc vai ficar todo o período de Carnaval e o Carnaboi, teremos também uma van pegando os PcDs da Vila Olímpica e trazendo diretamente para o Bloco G”, acrescentou Jussara.

Os órgãos da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente também estiveram no desfile para assegurar que a determinação do Juizado da Infância e Juventudes Infracional.

Espaço Acessível

O universitário Vinícius Pinheiro, de 24 anos, é PcD e aproveitou a área exclusiva no Centro de Convenções para assistir aos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Para ele, a ação foi inclusiva e mostrou respeito às pessoas com deficiências.

“Me deu muito orgulho encontrar esse espaço, porque a gente vê que o Governo do Amazonas vem trabalhando em cima disso. Em gestões passadas isso não existia e isso era um sonho para a gente que é da classe PcD. A gente se sente incluído na sociedade e pode curtir a festa com mais segurança, porque nem todo mundo respeita quando se está no meio de todos”, afirma o estudante.

O Espaço Acessível fica em frente ao Bloco G e pode ser acessado por qualquer pessoa com deficiência e seu acompanhante. No local há água e banheiro adaptado para mais conforto dos usuários. O estrutura estará disponível até o Carnaboi.