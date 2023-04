Desembargador diz que Paraná tem ‘nível cultural superior’ a Norte e Nordeste

O desembargador Mário Helton Jorge, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), disse durante uma sessão da 2ª Câmara Criminal, em Curitiba, que o estado do Paraná tem “nível cultural superior” aos estados do Norte e do Nordeste do país. O magistrado disse ainda que o Paraná não tem o “jogo político dos outros estados”.

“É uma roubalheira generalizada e isso no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural superior ao Norte do país, ao Nordeste etc. É um país [sic] que não tem esse jogo político dos outros estados. Aqui no Paraná… É uma vergonha”, comentou. A declaração foi feita na última na quinta-feira (13). Veja no vídeo abaixo:

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou neste sábado (15) que vai levar o caso ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Segundo Dino, a abordagem do desembargador foi discriminatória e pode ser enquadrada na Lei 7.716/89, de racismo e injúria racial. “Precisamos de uma Justiça antirracista no Brasil”, disse o ministro, em postagem nas redes sociais.

Precisamos de uma Justiça antirracista no Brasil. E por isso vamos enviar ao CNJ e ao MPF o caso do desembargador que propagou que um Estado tem “nível cultural superior” a outras regiões, em abordagem discriminatória. Consideramos que a conduta pode ser enquadrada na Lei 7716/89 — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) April 15, 2023

O R7 tentou contato com o magistrado e com o TJPR e não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. Em nota divulgada à imprensa, Helton Jorge afirmou que “não houve intenção de menosprezar ou estabelecer comparação de cunho preconceituoso contra qualquer pessoa, instituição ou região”.

Mário Helton Jorge é desembargador desde 2008. Ele ingressou na magistratura 18 anos antes, em 1990, quando assumiu o cargo de juiz substituto da comarca de Toledo, no oeste do Paraná. O magistrado trabalhou também em outras cidades do estado exercendo a mesma função e foi professor universitário.