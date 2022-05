Descubra se o maior tubarão do mundo está perto de você

NOVA ESCÓCIA, CANADÁ — O maior tubarão do mundo é monitorado desde 3 de outubro de 2019 por pesquisadores da Ocearch, organização sem fins lucrativos que protege os oceanos. Dessa forma, pessoas do mundo todo conseguem saber onde está o enorme animal de quase quatro metros e que pesa 452 Kg.

O temido predador recebeu o apelido de Ironbound, já que teve o rastreador implantado nas águas próximas de West Ironbound Island, na cidade canadense da Nova Escócia. O equipamento é uma etiqueta inofensiva à saúde do animal e que cairá em alguns anos.

Segundo o portal britânico Daily Star, desde que o tubarão começou a ser monitorado, ele já percorreu 22 mil quilômetros. Essa distância é equivalente a um trajeto em linha reta entre o Reino Unido e a Nova Zelândia.

Em 28 de abril deste ano, o tubarão foi capturado por sistemas de navegação nadando para o norte, possivelmente para a parte alta do Canadá. O objetivo do animal seria ganhar peso em áreas onde as presas são abundantes após a época de acasalamento.

Em 3 de maio, ele foi localizado no Oceano Atlântico a leste da Filadélfia, nos EUA. Nos últimos dias, o Ironbound teve sua passagem registrada pela costa de Nova Jersey, considerado um destino turístico muito popular.

Não é da natureza do enorme peixe ficar por muito tempo em um mesmo lugar. Os últimos rastros detectados pela Ocearch indicam que a fera já abandonou a costa americana.

É importante lembrar que o rastreador tem uma margem de erro, o que significa que a localização precisa do tubarão pode estar errada em alguns metros.