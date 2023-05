Descubra quem lidera as vendas do comércio atacadista no AM

O estudo do Ranking ABAD/NielsenIQ 2023 – ano base 2022, realizado pela ABAD – Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores em parceria com a consultoria NielsenIQ, divulgou, além dos dados nacionais, os números por estado, bem como a relação das 10 maiores empresas do setor em cada estado e em cada região.

Os destaques são o Superatacado Nova Era (R$ 2,32 bilhões) e a Dunorte (R$ 1,46 bilhão), respectivamente primeiro e segundo lugar tanto no estado quanto na lista das Top 10 da região. A Nova Era ainda aparece na quarta posição entre os maiores do Brasil na modalidade Atacado de Autosserviço, enquanto no mesmo modelo de negócios a Dunorte ocupa a décima posição.

Big Amigão (R$ 791,8 milhões) e Di Felicia (R$ 697,5 milhões) são as outras empresas que figuram entre as 10 maiores da região Norte, respectivamente em quarto e em sétimo lugar.

De acordo com a pesquisa, o setor na região Norte como um todo responde por faturamento de R$ 16,32 bilhões dos R$ 231,36 bilhões apurados pelos respondentes do Ranking (ou 7,1% desse total), com crescimento de 17,57% em relação a 2021. O Amazonas contribuiu com R$ 5,82 bilhões, um crescimento de 15% sobre 2021.

São da região Norte 91 das 650 empresas respondentes da pesquisa, uma participação percentual de 14%. O Amazonas contribuiu com sete respondentes.

Confira, abaixo, as maiores do setor na região e no estado:

Top 10 empresas por faturamento – Região Norte

Posição — Nome — Fantasia — UF — Ano — 2022 (em R$)

1 SUPERATACADO NOVA ERA AM 2.321.000.000

2 DUNORTE DISTRIBUIDORA AM 1.460.911.574

3 DISMELO PA 796.611.184

4 BIG AMIGÃO – MATRIZ AM 791.850.654

5 DISTRIBUIDORA COIMBRA RO 749.182.214

6 PREÇO BAIXO MEIO A MEIO PA 699.506.392

7 DI FELICIA AM 697.565.202

8 MEIO A MEIO ECONÔMICO PA 623.046.880

9 QUARTETTO ATACADO TO 555.087.792

10 ATACADÃO NOSSO LAR TO 541.912.607

Top 7 empresas por faturamento – Amazonas

Posição — Nome — Fantasia — UF — Ano — 2022 (em R$)

1 SUPERATACADO NOVA ERA AM 2.321.000.000

2 DUNORTE DISTRIBUIDORA AM 1.460.911.574

3 BIG AMIGÃO – MATRIZ AM 791.850.654

4 DI FELICIA AM 697.565.202

5 FENNIX BRASIL DISTRIBUIDORA AM 206.817.809

6 BROKER AMAZÔNIA AM 181.134.723

7 TAPAJÓS DISTRIBUIDORA AM 158.972.537

*Com informações da assessoria