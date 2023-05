“Desce até chão”: mãe dança funk em aniversário da filha e causa alvoroço na internet

Brenna Azevedo, 26, causou alvoroço nas redes sociais após um vídeo dela dançando funk na festa de aniversário de sua filha se tornar viral. As imagens mostram Brenna dançando com entusiasmo ao som do sucesso “Movimento da Sanfoninha”, de Anitta, enquanto usa um vestido provocante e transparente. Diante das críticas intensas direcionadas aos seus movimentos e vestimenta, Brenna foi às redes sociais para responder às críticas. Ela explicou que seu comportamento exuberante foi resultado de estar embriagada de alegria por ter organizado com sucesso a comemoração da filha e expressou a angústia de sua família diante da intensa atenção recebida pelas imagens.

Confira o vídeo:

Em declaração online, Brenna expressou choque diante do ódio direcionado a ela, lamentando os termos pejorativos pelos quais foi rotulada, incluindo “vagabunda” e “prostituta”, e revelou que chegaram a ameaçá-la de denúncia aos serviços de proteção a criança. Ao comparar suas ações com as de celebridades que expõem seus corpos abertamente nas redes sociais, ela argumentou que as críticas recebidas são infundadas.

Reconhecendo seu estado de embriaguez durante a gravação do vídeo, Brenna defendeu suas ações como a realização de um sonho pessoal. Ela enfatizou a imensa felicidade de sua filha e a resposta positiva dos convidados da festa. Brenna compartilhou que estava envolta em um momento de euforia, admitindo ter consumido álcool em comemoração à organização bem-sucedida do evento em um curto prazo de dois meses.