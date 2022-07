Descartado único caso suspeito de varíola dos macacos em Manaus

MANAUS — A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), por meio de Nota Conjunta nesta quinta-feira (7), informam que foi descartado o caso suspeito de varíola dos macacos (monkeypox) em Manaus, que havia sido divulgado no dia 1º de julho, pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD).

“Foram realizadas três reações de PCR em tempo real, com novas extrações das amostras em cada repetição, onde em todas, o resultado foi NÃO DETECTÁVEL para os três alvos do vírus. Sendo assim, informamos que o único caso suspeito de Monkeypox no estado do Amazonas foi descartado por esta Fundação, que aguarda resultado da segunda amostra encaminhada para o LACEN/FUNED – MG”, diz a nota.

O comunicado ressalto que todo caso suspeito de monkeypox deve ser notificado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) Estadual por meio do e-mail cievsam@gmail.com, e deve permanecer em isolamento até o desaparecimento das lesões.