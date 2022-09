Desabamento em Itapecerica da Serra (SP) deixa mortos e feridos

SÃO PAULO – Um desabamento dentro do complexo de uma empresa de contêiner deixou ao menos nove pessoas mortas e 28 feridas na manhã desta terça-feira, 20, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. As buscas ainda estão sendo realizadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu na Estrada Ferreira Guedes. Mais de 20 viaturas da corporação, com efetivo de quase 80 homens, foram acionadas para a ocorrência.

As pessoas feridas estão sendo levadas aos prontos-socorros Jardim Jacira e Central de Itapecerica da Serra, assim como ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

Segundo informações preliminares, cerca de 40 pessoas estavam na empresa, que tem um quadro de aproximadamente cem funcionários.

Além do Corpo de Bombeiros, também se deslocaram até o local unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes da Defesa Civil de Taboão da Serra. Equipes da Polícia Militar, Comando de Aviação, Polícia Científica, e do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências (GRAU) também somam esforços.

Até o momento, o estado de saúde das vítimas não foi informado. A causa do desabamento também não foi divulgada. Está prevista uma coletiva local, ainda sem horário estabelecido. O Terra procurou a assessoria do Corpo de Bombeiros e aguarda mais informações.

Sobreviventes

Entre os sobreviventes do acidente estavam o candidato a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) e candidata a deputada federal Ely Santos (Republicanos).

Nas redes sociais de Ely, foi publicado um vídeo que mostra a mulher caída, após o ocorrido. Depois, há uma foto dela no hospital, socorrida. “Ely e Jones e demais sobreviventes nasceram de novo!”, ressalta a publicação.

Já nas redes sociais de Jones, há uma nota que diz que os dois foram resgatados com vida junto a outros quatro integrantes de suas equipes. Todos haviam ficado presos nos escombros da estrutura de concreto que se rompeu.