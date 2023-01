Derrotados nas urnas, deputados devem assumir como suplentes

Candidatos à Câmara dos Deputados que foram derrotados nas eleições ganharam uma 2ª chance de atuar no Legislativo federal com as nomeações de políticos eleitos para outros cargos. É o caso de 20 deputados que assumirão vagas de suplentes no lugar de congressistas indicados para ministérios ou secretarias estaduais.

No total, a Câmara e o Senado terão ao menos 25 congressistas eleitos que tomarão posse em fevereiro e se licenciarão do mandato logo depois para assumir cargos nos Executivos federal e estaduais, segundo levantamento do Poder360.

A posse no Legislativo está marcada para o dia 1º de fevereiro. Com as suplências, o Congresso terá 17 estreantes que assumirão mandatos pela 1ª vez. Outros 8 políticos são veteranos e emendaram mandatos seguidos depois de não terem conseguido votos para serem reeleitos. Leia a lista de suplentes no fim desse texto.