Deputados votam pelo arquivamento do processo de impeachment de Wilson Lima e Carlos Almeida

Os membros da Comissão Especial de Impeachment votaram pelo arquivamento das duas denúncias de improbidade administrativa contra o governador Wilson Lima e seu vice, Carlos Almeida. O parecer foi lido em reunião da comissão, na manhã desta sexta-feira (31), pelo relator, deputado Dr. Gomes, que solicitou o arquivamento do processo.

O parecer foi aceito pela maioria dos deputados membros da Comissão Especial de Impeachment. Do total de 17 votos, eram necessários apenas nove para o parecer ser aprovado. Os próximos passos serão a publicação do parecer no Diário Oficial e, após 48 horas, a marcação de uma sessão plenária com todos os deputados.

Na próxima terça-feira (4), em sessão plenária com a participação dos 24 deputados, após a eleição dos representantes dos blocos partidários, os cinco deputados eleitos terão até 1 hora para questionar o relator.

Após os questionamentos e respostas, o parecer será colocado para votação dos parlamentares. Se a maioria simples, sendo o total de 13 deputados, votar juntamente com o relator, o processo de impeachment será arquivado.

Se a maioria simples votar contra o parecer, o relator deverá elaborar outro texto, pontuando os questionamentos feitos pelos deputados.

*Com informações do D24AM

