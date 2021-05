Deputados cobram CEF por mais recursos para o setor primário do Amazonas

Os deputados Tony Medeiros (PSD) e Angelus Figueira (DC), se reuniram, na manhã desta sexta-feira (14), com o superintendente da Caixa Econômica no Amazonas, Miguel Magno Faria e a superintendente executiva Jorineide Vasconcelos de Freitas. Na pauta, a busca por recursos da instituição bancária para as diversas cadeias produtivas do Estado.

“Quando se compara o volume de recursos disponíveis utilizados pelo setor primário no Amazonas com outros estados como o Pará ou Rondônia, se verifica que é muito pequeno. Precisamos mudar essa realidade”, destacou o deputado Tony Medeiros.

Na mesma linha de pensamento o deputado Angelus Figueira cobrou mais crédito para os produtores amazonenses.

“Temos produtos como o açai, o guaraná, a piscicultura e a pecuária sustentável que não estão contempladas com linhas de crédito na Caixa. Afinal, temos 96% de floresta preservada e não podemos ser castigados por causa disso”, afirmou Figueira.

Ao elogiar a iniciativa dos deputados, o superintendente fez questão de dizer que essa mobilização é muito positiva também para a Caixa.

“Nós estamos num momento propício. Vamos inaugurar no Amazonas mais seis novas agências, numa demonstração de que a Caixa acredita no potencial do Estado. Provavelmente, no nosso próximo Plano Safra incluiremos essas novas cadeias produtivas”, complementou Faria.

