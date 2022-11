MANAUS — Eleito em 2 de outubro passado com 44.520 votos para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual George Lins (União Brasil) divulgou vídeo, na manhã desta quinta-feira (10), declarando apoio e voto em favor da reeleição do deputado Roberto Cidade (União Brasil) na Presidência da Mesa Diretora da Casa Legislativa para o biênio 2023/2024.

Assessoria