Deputada federal de Goiás “caça” Lázaro com fuzil e helicóptero

A deputada federal Magda Mofatto (PL-GO) publicou um vídeo em suas redes sociais no sábado (19) em que aparece a bordo de um helicóptero, armada com fuzil e vestindo roupas camufladas similares às do Exército, em busca do serial killer Lázaro Barbosa.

“Te cuida, Lázaro. Se o Ronaldo Caiado não deu conta de te pegar, eu estou indo aí te pegar. Comandante, rumo para Cocalzinho”, escreveu como legenda, em provocação ao governador do estado.

A postagem viralizou e gerou críticas por parte dos seguidores da deputada, que consideraram a atitude um desrespeito às forças policiais que atuam na região.

Magda tem 72 anos e, dona de um complexo de hotéis em Goiás, é considerada a parlamentar mais rica do Brasil. Em seu perfil nas redes, ela se descreve como “empresária, defensora do Turismo e do direito à legítima defesa para o cidadão de bem”.

As buscas por Lázaro Barbosa, suspeito de ter matado quatro pessoas da mesma família em Ceilândia (DF), chegam neste domingo (20) ao 12º dia.

No sábado (19), um novo cerco foi realizado em Águas Lindas de Goiás, onde, segundo a polícia, ele havia sido visto por um helicóptero em uma gruta. Mais uma vez, porém, o criminoso conseguiu fugir.

FONTE: BANDNEWS

Comentarios