Demolição de escola municipal irrita pais e professores no Tarumã

A desativação da escola municipal Marechal Cândido Rondon, no bairro Tarumã, zona Oeste, e transferência dos alunos para a escola municipal Santa Rosa 2, também no Tarumã, causou confusão na comunidade. Pais de alunos, professores, e outros profissionais da educação, não gostaram da mudança e acusam a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de não ter avisado sobre a alteração.

Em uma carta de repúdio divulgada pelo portal Radar Amazônico, a professora Auriédia Marques da Costa, informou que tomou conhecimento da medida por meio de uma entrevista de rádio do secretário de Educação do Município, Pauderney Avelino, de que os alunos seriam transferidos para outra escola, chamada Santa Rosa 2, distante aproximadamente 4 quilômetros.

A profissional argumenta que a escola estava fechada desde o início de 2020, quando começou a pandemia, e toda comunidade aguardava o cumprimento da promessa de que o prédio seria reformado. No entanto na última sexta-feira (25), a comunidade reuniu com representantes da Semed e foram surpreendidos com a notícia de que a instituição seria demolida. A decisão causou revolta em pais e professores.

Semed

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), tratou a informação de que não houve aviso para a comunidade de que a escola seria demolida, como fake news (informação falsa).

“Não procede informação divulgada nesta segunda-feira, 28/2, de que funcionários e pais não foram consultados sobre a desativação da escola municipal Marechal Cândido Rondon. A Divisão Distrital Zonal (DDZ) Oeste reuniu os funcionários da escola e os pais dos estudantes na sexta-feira, 25/2, para tratar da desativação da unidade, que não tinha mais condições estruturais”, explica o texto.

A Semed afirmou ainda que “vai disponibilizar transporte gratuito todos os dias para que os alunos tenham aulas presenciais, sem prejuízos pedagógicos, e a engenharia está em busca de outro local para a construção de um novo prédio para receber a demanda da escola Marechal Cândido Rondon. Além da escola Santa Rosa 2, os estudantes também serão encaminhados para outras unidades próximas, como as escolas municipais Profª Ana Cristina e Profª Dalvina Silva de Oliveira”. completou.

