Delegado Pablo tem ‘bens sequestrados’ após determinação da Justiça Federal

Acusado de corrupção passiva, crime contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro, o deputado federal Delegado Pablo (PSL) teve seus bens ‘sequestrados’ após determinação da Justiça Federal no Amazonas, conforme informou a coluna Painel, do jornal Folha de São Paulo, na noite de ontem (23).

Pablo Oliva é suspeito de ter utilizado seu cargo na polícia para praticar ilícitos. O parlamentar teria se aproveitado de informações obtidas em investigações para viabilizar o agenciamento de venda de uma empresa para a sua mãe, entre 2011 e 2012.

Ele e a mãe, Eda Maria Oliva Souza, ainda chegaram a serem alvos de busca e apreensão da Polícia Federal no âmbito da Operação Seronato, no dia 15 de maio, conforme divulgou à época A Crítica.

Segundo o Ministério Público Federal, o empresário Daniel Tomiasi teria adquirido a empresa Só Mudas de Eda Oliva Souza, mãe do deputado, por R$ 500 mil. No entanto, a companhia nunca havia registrado qualquer indício de atividades que justificassem o valor pago, como vínculos empregatícios, ponto comercial ou clientes. A empresa não tinha sequer autorização para produzir mudas.

Após a sucessão societária, os novos sócios não contrataram funcionários nem movimentaram recursos. Além disso, mantiveram Pierre Oliva, médico e irmão do deputado, como sócio, o que fortaleceu a suspeita no MPF de que a negociação da empresa “serviu para ocultar a destinação de valores ilícitos” a Pablo Oliva, atualmente deputado federal.

Na condição de novo proprietário, Tomiasi também pagou um débito de R$ 116 mil relativo a um imóvel registrado pela Só Mudas.

A Polícia Federal constatou que Pablo confeccionou o contrato de aquisição da empresa em sua estação de trabalho, mesmo que, oficialmente, não tivesse qualquer relação com o negócio.

Além de ter usado seus familiares para ocultar a propriedade da empresa Só Mudas, Pablo usou os valores recebidos na construção de uma casa, aponta o MPF.

A obra foi intermediada por sua mãe, mas troca de e-mail obtida pela PF mostrou que o beneficiário dela seria Pablo, na casa de quem foram encontrados recibos de entregas de grande quantidade de dinheiro em espécie sem lastro na Receita Federal.

A reportagem de A Crítica tentou contato por celular com Pablo Oliva, mas as ligações retornavam caixa postal. Caso o deputado se manifeste oficialmente, esta matéria será atualizada com o posicionamento do parlamentar.

