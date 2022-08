Delegado da PF morre durante operação policial em terra indígena, no MT

MATO GROSSO — Na madrugada deste sábado (27), o delegado da Polícia Federal, Roberto Moreira da Silva Filho, de 35 anos, morreu durante operação da polícia, na Terra Indígena Aripuanã, em Aripuanã, a 976 km de Cuiabá. Segundo informações da PF, um tiro da própria polícia ricocheteou e acertou a vítima.

Ainda segundo a polícia, o delegado participava da abordagem de um caminhão quando o veículo avançou sobre os policiais, que atiraram. Foi quando o delegado foi atingido

Em nota interna, a PF lamentou a morte do delegado e esclareceu que os fatos estão sendo apurados.

“Os fatos estão sendo apurados pela equipe de plantão da SR/PF/MT, com apoio da DPF/SIC/MT. Presto as mais profundas condolências à família e aos amigos do estimado colega, que tanto engrandeceu a Polícia Federal com sua dedicação e companheirismo”, diz a nota.

O Delegado Roberto Moreira era natural de Brasília (DF), policial federal desde 2020 e atuava na delegacia de crimes ambientais. Ele estava há um ano e meio em Mato Grosso, onde participou de várias fases das operações Alfeu, Onipresente e Ato Reflexo, que resultou na prisão de um cacique e de um servidor da Funai (Fundação Nacional do Índio), em março deste ano.

Por G1