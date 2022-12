Delegada afirma que Thiago Rodrigues não foi espancado, e sim sofreu queda no Rio

A Polícia Civil afirmou que o ator Thiago Rodrigues, ferido no último dia 10 na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, não foi agredido por criminosos, como havia sido informado, e sim sofreu uma queda. A declaração foi dada pela delegada Bianca Lima em entrevista ao Domingo Espetacular.

Imagens de câmeras de segurança próximas à praça Santos Dumont, obtidas com exclusividade pela Record TV, mostraram que ele estava sentado em um banco na praça Santos Dumont e caiu para a frente após perder o equilíbrio, por volta de 5h40. Cerca de 30 minutos depois do tombo, Thiago é socorrido por duas pessoas.

Segundo a titular da 15ª DP (Gávea), o ator afirmou, em seu depoimento, que não se lembrava do que havia acontecido na noite em que ficou ferido. Testemunhas afirmaram que, antes de ir até a praça, Thiago foi expulso da área VIP de uma festa no Jóquei Club após se envolver em uma confusão.

O ator sofreu um corte na cabeça e perdeu parte do couro cabelo. Ele disse, em sede policial, acreditar ter sido agredido e roubado por um grupo de criminosos. No entanto, as investigações revelaram que apenas o celular de Thiago havia sido roubado.

“A mochila com objetos, a carteira e um cordão estavam com ele. E a gente se questionou se quem parte para uma violência daquelas levaria só o celular”, afirmou a delegada.

A polícia ainda investiga se o celular de Thiago foi furtado ou se ele perdeu o aparelho. Segundo Bianca, os agentes irão acionar a operadora de telefonia para identificar se a linha do ator está sendo utilizada.

