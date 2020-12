Delegacia de Barreirinha é destruída após prisão de homem acusado de matar e estuprar criança

Um homem de identidade não divulgada foi preso em flagrante acusado de estuprar e assassinar uma criança de um ano e cinco meses, na comunidade Terra Preta do Limão, no município de Barreirinha (distante 512 quilômetros de Manaus). Revoltados pelo crime, moradores depredaram a delegacia do local, na noite de domingo (20).

A Polícia Civil (PC), por meio da 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), informou que populares do município atearam fogo em duas viaturas e depredaram o prédio da instituição. A população tentou, ainda, retirar o acusado de dentro da unidade policial.

Em nota, a PC informou que “o fogo foi rapidamente controlado e as investigações a cerca do ato de vandalismo estão em andamento. A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) enviou refoços para o município e o acusado será transferido para a cidade de Parintins, onde permanecerá à disposição da Justiça”.

O secretário de segurança pública do Amazonas, Louismar Bonates, afirmou que a situação de violência do município foi controlada, mas, caso volte a acontecer, a polícia enviará reforços à Barreirinha.

Bonates afirmou, também, que a Polícia Civil investigará não somente o crime de assassinato e estupro da criança, bem como o de depredação do patrimônio público, realizado por moradores do local.

FONTE: A CRÍTICA

