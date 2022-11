Delegação do Amazonas encerra participação nos Jogos Escolares Brasileiros com 53 medalhas

Durante os 15 dias de torneio dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), no Rio de Janeiro, os estudantes-atletas do Amazonas conquistaram, ao todo, 53 medalhas em modalidades como atletismo, vôlei de praia e wrestling.

Os dados oficiais de medalhas de ouro, prata e bronze e o ranking dos estados premiados serão disponibilizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

A competição, que começou no dia 31 de outubro, encerrou-se ontem (14/11), no Parque Olímpico.

A delegação foi dividida em três blocos: o bloco 1 era composto por atletas que disputam as modalidades de Basquetebol, Futsal, Ginástica Artística, Judô, Karatê, Taekwondo, Vôlei de Praia e Xadrez. No bloco 2 foram os competidores das modalidades de Tênis de Mesa. E no bloco 3 foram os estudantes que competem no Atletismo, Atletismo Adaptado, Badminton, Handebol, Natação, Voleibol e Wrestling.

Mike Moraes, coordenador da delegação amazonense, diz que o resultado foi fruto de muito empenho e dedicação dos atletas e treinadores.

“Agradeço ao governador Wilson Lima e à Secretaria de Educação, em especial às secretárias Kuka Chaves e Hellen Matute, pelo apoio desde o Jogos Escolares do Amazonas, e a cada treinador que se dedicou diuturnamente para preparar seus atletas, por isso tivemos uma excelente colheita. E a recompensa veio com as medalhas e com a felicidade estampada no rosto das crianças”, frisa Moraes.

O JEB’s é uma competição da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), representada na delegação pela Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade). Participaram da competição alunos da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, das redes municipais, federal e particular.