Defesa Civil atende ocorrência de desabamento no Santa Etelvina

Na manhã desta terça-feira, 5/10, a Casa Militar, por meio da Defesa Civil, foi acionada para uma ocorrência de desabamento com vítima soterrada, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu – 192).

No local estava sendo executada uma obra de contenção, quando um dos funcionários foi realizar uma escavação manual e houve o deslizamento que o soterrou.

“Nós recebemos o chamado informando que havia ocorrido um deslizamento de barranco e com isso uma pessoa havia sido soterrada. Ao chegarmos no local o Corpo de Bombeiros estava realizando o atendimento com o Samu, para retirada da vítima que estava em meio aos escombros e, que posteriormente foi encaminhada para uma unidade de saúde,” informou o chefe de Divisão da Defesa Civil, José Mendes.

Os agentes da Defesa Civil avaliaram o local, pertencente a uma empresa que manuseia entulhos e resíduos, e constataram que o espaço apresenta risco de um novo desmoronamento de barranco. Com isso, a área foi isolada e interditada, até que haja licenciamento pela Prefeitura de Manaus.

“Constatamos que é um barranco composto por entulho e que não apresenta uma estabilidade. Também foi constatado que há rachaduras na parte superior e não havia licenciamento para realização de obras no local. Orientamos os responsáveis pela área, para retirarem um contêiner que está próximo ao local do desbarrancamento e notificamos que não podem continuar com as obras, devido aos riscos e instabilidade do local”, pontuou Mendes.

Ainda segundo ele, o caso será encaminhado ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), órgão municipal responsável pelos licenciamentos de obras na cidade.

