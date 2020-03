Decreto determina fechamento de bares e restaurantes em Manaus

Neste sábado (21/03), o governador Wilson Lima determinou o fechamento de todos os bares e restaurantes. Além disso, as polícias Civil e Militar, juntamente a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), estarão nas ruas para fiscalizar o cumprimento da decisão.

Essa é uma das medidas preventivas que o Governo do Estado está tomando para fortalecer o trabalho de prevenção e controle da circulação do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas. Prevenção é a melhor proteção.

*Com informações da assessoria

Comentarios