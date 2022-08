‘Declaração de Benefício’ já pode ser emitida pelo site da Manaus Previdência

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Previdência, disponibiliza a partir desta sexta-feira, 26/8, o serviço “Declaração de Beneficiário” de forma automatizada em seu site, para o público que necessita comprovar inexistência de benefício na previdência municipal. Essa ferramenta foi desenvolvida pela Agenda Assessoria, por meio do Sistema Previdenciário de Gestão de Regimes Próprios de Previdência Social (Sisprev).

A ideia é trazer ao usuário mais praticidade ao poder emitir sua declaração pela internet, como explica a chefe do setor de Atendimento da Manaus Previdência, Vivian Noronha. “Hoje, o segurado não precisa mais se deslocar até a Manaus Previdência para emissão desse documento. Entra no site, segue as orientações, preenche os dados necessários e emite o documento”, afirmou.

O serviço antes era feito de forma manual, com o interessado precisando se deslocar à sede da Manaus Previdência para solicitar o documento. Com a pandemia da Covid-19 e a necessidade de distanciamento social, o documento passou a ser solicitado pelo e-mail institucional da autarquia.

Com a declaração automatizada, o cidadão obtém o documento de imediato pela internet. A “Declaração de Beneficiário” é uma espécie de “nada consta” para quem precisa solicitar um benefício previdenciário em outro regime de previdência, seja na Amazonprev ou no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A Declaração de Beneficiário está disponível na página principal do site https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/ na parte de “Serviços”.

Assessoria