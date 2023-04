De volta ao Brasil: Thiago Brennand é conduzido à sede da PF em São Paulo

Na tarde deste sábado (29/4), o empresário Thiago Brennand desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos após ser preso preventivamente nos Emirados Árabes. Acompanhado por agentes da Polícia Federal, sua chegada foi marcada por forte esquema de segurança. Brennand enfrenta acusações graves, incluindo estupro, agressão e cárcere privado, e foi conduzido diretamente para a delegacia da PF.

A operação de retorno ao Brasil foi conduzida pela Polícia Federal, que enviou uma equipe até o país árabe para trazê-lo de volta. Após demoras no trâmite com as autoridades locais, Brennand foi finalmente conduzido de volta ao solo brasileiro. Algemado nas mãos, ele foi transferido para a Superintendência da PF na Lapa, onde aguardará sua audiência de custódia, agendada para este domingo.

O empresário possui cinco mandados de prisão preventiva relacionados a denúncias por crimes contra mulheres, com destaque para a agressão à modelo Helena Gomes, ocorrida em uma academia de um shopping de luxo em São Paulo. No Ministério Público de São Paulo, há discussões em relação à competência da audiência de custódia, com a defesa argumentando que deveria ser realizada por um juiz estadual.

Durante sua chegada ao Brasil, a Polícia Federal optou por dar exposição mínima ao acusado. Thiago Brennand saiu do avião antes dos demais passageiros e foi conduzido diretamente para a delegacia, evitando o saguão de desembarque. Sua transferência para a Superintendência da PF ocorreu em um comboio de quatro carros, mantendo um rígido controle de segurança em torno do caso.