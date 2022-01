David Reis exonera quase 300 servidores da Câmara Municipal

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante) exonerou quase 300 servidores que ocupavam cargos comissionados, a maioria do alto escalão. A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal na segunda-feira, 3/1.

Entre as exonerações, está a da jornalista Dora Tupinambá, que ocupava o cargo de diretora de comunicação da CMM desde o início de 2021.

O motivo para as exonerações, segundo a decisão publicada, é a Lei 504, de 15 de dezembro de 2021, que regulamenta a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Manaus.

A mesma publicação também traz a nomeação de 192 funcionários para cargos comissionados, além de exonerações de servidores dos gabinetes a pedido dos vereadores, que somam 1.648 pessoas. Confira a edição completa aqui.

Aumento do ‘cotão’

Na última sessão legislativa de 2021, realizada no dia 15 de dezembro, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovaram um aumento de R$ 15 mil no valor da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o chamado “Cotão” . O aumento passa a valer já em 2022.

A verba de gabinete, que serve para cobrir gastos com combustível, aluguel de veículos e internet, passou de R$ 18 mil para mais de R$ 33 mil reais por mês.

Além disso, os vereadores também aprovaram um aumento do número de assessores de 30 para 45 servidores. Atualmente um vereador tem remuneração igual a 13,6 salários-mínimos.

FONTE: Band AM