David articula recursos para Manaus com líder da bancada federal

Um dia depois da maratona de visitas à Câmara Municipal de Manaus, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e ao governo do Estado, o prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante), iniciou, nesta quinta-feira (10), o estreitamento de laços com a bancada amazonense em Brasília, em busca de recursos para habitação e infraestrutura. David se reuniu em Manaus com o coordenador, senador Omar Aziz (PSD).

“O prefeito, como representante da população de Manaus, deve procurar por todas as autoridades, a nível estadual e federal, a fim de poder envidar esforços na busca de recursos para melhorar a qualidade de vida da população da nossa cidade”, disse David Almeida. Ele informou que, na próxima semana, irá a Brasília para visitar, individualmente, cada deputado federal e senador, no intuito de convidá-los a se unirem por Manaus.

Durante a reunião, o senador Omar Aziz, que é presidente da comissão de assuntos econômicos do Senado, afirmou que, a partir da próxima segunda-feira (14), vai buscar junto aos ministérios estratégicos do governo federal os caminhos para a prefeitura acessar os recursos específicos destinados às áreas de habitação e infraestrutura. Omar se propôs, ainda, como coordenador da bancada federal, a convidar os parlamentares amazonenses a apresentarem emendas individuais e coletivas voltadas para esses objetivos.

“Essa foi apenas a primeira conversa com o coordenador da bancada do Amazonas em Brasília. Eu vou procurar todos os parlamentares, todos os senadores e todos os deputados federais, e vou, ainda como prefeito eleito, percorrer os ministérios, em Brasília, para buscar recursos em programas federais que possam contemplar a cidade de Manaus dentro daquilo que nós propusemos na eleição”, afirmou.

Eleito no segundo turno das eleições deste ano, David, que visitou os vereadores de Manaus, os conselheiros do TCE-AM e o governador, Wilson Lima (PSC), em busca de parcerias para realizar os projetos para a cidade a partir de 2021, afirmou que tudo que está fazendo é independente das questões políticas e partidárias. “O que me move a procurar por essa ajuda é o amor que eu tenho por Manaus, sabendo que todas essas pessoas também respeitam a população e que por isso vão ajudar a nossa cidade”, avaliou David.

Articulações – Na reunião com o governador Wilson, o prefeito eleito selou parceria para as áreas de saúde, segurança, transporte e infraestrutura, cujas ações serão articuladas a partir de projetos já desenvolvidos pelo Estado e Prefeitura. Para o transporte público, David iniciou o diálogo com o governo pela redução de ICMS sobre o diesel, em busca da redução da tarifa do ônibus.

O prefeito eleito pediu, na quarta (09), ao TCE-AM uma atenção às licitações, pregões e leilões não essenciais que estão sendo abertos pela atual gestão, nas proximidades do fim do mandato. Ele encaminhará a representação à Corte, que observa ainda a prorrogação de contratos que extrapolam o tempo do atual mandato e que podem impactar financeiramente a próxima administração da Prefeitura de Manaus.

*Com informações da assessoria

Comentarios