David Almeida vistoria andamento das obras do Local Casa de Praia

MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou, nesta quinta-feira, 19/1, o andamento da construção do Local Casa de Praia, novo ponto turístico da cidade, localizado no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste. O espaço público está sendo instalado onde funcionava uma antiga casa de show, que estava abandonada há mais de 20 anos.

Acompanhado do titular da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Junior, o prefeito de Manaus destacou a importância do Local Casa de Praia para fomentar o turismo na região, aproveitando um espaço que proporciona uma das mais bonitas vistas para o rio Negro.

“O principal ponto turístico da nossa cidade é a Ponta Negra e tínhamos esse espaço totalmente abandonado por décadas, e a nossa prefeitura, por meio do secretário Radyr Junior, teve essa ideia de revitalizarmos esse local e entregarmos de uma maneira bem melhor para a população. Ele vai se agregar às áreas turísticas da nossa cidade, nos dando uma boa condição para recepcionar, não só o turista, mas também a nossa população da cidade de Manaus”, enfatizou Almeida.

Presente no programa de crescimento econômico e social “Mais Manaus”, o local tem projeto para abrigar restaurantes, central de artesanato, áreas para exposições artísticas e ambientes abertos e fechados, com a possibilidade de se contemplar a vista, literalmente com os pés na areia.

O projeto prevê ainda um playground, áreas de convivência, passarela, mirante, quiosques e estrutura para receber shows de pequeno porte.

David Almeida destacou que a obra não será a única realizada pela atual gestão visando a qualificação turística da cidade.

“Eu dei a ordem de serviço, hoje, juntamente com o governador, para a construção da primeira etapa do parque Gigantes da Floresta, um complexo turístico que fica entre as zonas Norte e Leste. Tem até o mês de março programado o começo das obras no parque Rosa Almeida, de Niemeyer. Temos também a obra do mirante do Centro Lucia Almeida e o largo da Ilha de São Vicente. Nós já tivemos um Natal muito favorável na Ponta Negra, onde mais de 500 mil pessoas vieram visitar o espaço e já para 2023, com essa entrega do Local Casa de Praia, teremos muito mais atrações oferecendo conforto para a nossa população e turistas”, salientou David.

Questionado sobre o ganho econômico da cidade com o Local Casa de Praia, o titular da Semtepi, Radyr Júnior, explicou que a Ponta Negra irá receber um espaço adequado para a exploração turística e para a exposição de artistas locais.

“Aqui é um local onde iremos colocar empresas que não geram concorrência entre si, mas sim colaboram com o enriquecimento cultural e turístico do espaço. Serão empreendedores da gastronomia que poderão colaborar com a Ponta Negra, além de fomentar os artistas locais no palco interativo. Vamos estudar, juntamente com a Manauscult, uma forma de criar um calendário para que eles possam aproveitar esse lugar maravilhoso que é o Local Casa de Praia”, finalizou.