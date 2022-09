David Almeida se reúne com permissionários do transporte alternativo para alinhar estratégias

O prefeito de Manaus, David Almeida, se reuniu com o presidente da Cooperativa de Permissionários em Transporte Alternativo (Cooptran), Vinícius José “Mineiro”, e outros representantes, nesta sexta-feira, 16/9, para analisar as reivindicações dos permissionários, que irão beneficiar a categoria e melhorar o transporte dos usuários do modal.

“Hoje, ouvimos as solicitações dos trabalhadores do transporte alternativo para que, em breve, possamos apresentar as soluções e as medidas necessárias para que possam ser auxiliados”, pontuou Almeida.

Presente na reunião, o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, destacou que o encontro foi positivo e trará benefícios aos usuários do modal.

“O prefeito David Almeida tem externado a necessidade de planejar o transporte alternativo e nessa reunião ficou decidido que haverá outros encontros para que possamos traçar as diretrizes que vão beneficiar as cooperativas e a população”, afirmou.

Assessoria