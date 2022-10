David Almeida realiza lançamento da 2ª edição do ‘Natal das Águas’

O prefeito de Manaus, David Almeida, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou, nesta segunda-feira, 24/10, a 2ª edição do “Natal das Águas – Luz da Esperança”, no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste. Cores, luzes e magia prometem encantar a população manauara.

Durante a programação, foi inaugurado um túnel de 130 metros, todo em estrutura de ferro, com 34 arcos em forma de coração. Ao todo, 30 mil lâmpadas de LED são responsáveis por iluminar e encantar quem passa pelo túnel. A estrutura conta com dois portais instagramáveis com enfeites natalinos.

O prefeito de Manaus, David Almeida, destacou que a antecipação da decoração de Natal é mais um presente de aniversário para a cidade de Manaus. “Nós antecipamos as comemorações de Natal para o aniversário de Manaus, para dar este presente à população. Estamos inaugurando, hoje, o túnel de 130 metros com mais de 30 mil lâmpadas de LED, alusivas ao Natal. Posteriormente, iremos inaugurar o presépio, balsa e árvore para viver todo o encanto de Natal”, afirmou.

O evento também contou com a presença de personagens da Disney e da fanfarra da Vila da Barra.

O presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, ressaltou que, nos finais de semana, o túnel terá um atrativo a mais, neve para a criançada brincar e tirar fotos.

A secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, salientou que, durante os meses de novembro e dezembro, outros pontos com enfeites natalinos serão lançados. “Sempre foi nossa intenção fazer o lançamento no aniversário de Manaus. Sempre me emociono, pois nossa população merece esse encanto da data”, mencionou.

Ao longo do mês de novembro, estão na programação para receber enfeites de Natal e iluminação especial, por exemplo, os conjuntos Viver Melhor e Eldorado e o boulevard Álvaro Maia. A orla da Ponta Negra também terá a famosa árvore de Natal e o maior presépio em movimento do país, a exemplo de como aconteceu no ano passado, durante a 1ª edição do “Natal das Águas”. A Ponta Negra será, ainda, palco de apresentações de corais natalinos.

Já no centro da cidade, a avenida Getúlio Vargas irá ganhar iluminação e enfeites no canteiro central, assim como a rotatória do Eldorado.

Previsto para o final de novembro, a balsa levará a magia do Natal para a zona rural passando pelos rios Amazonas e Negro. Até dezembro também, os ônibus articulados irão receber iluminação LED, deixando a cidade mais iluminada por onde passa.

